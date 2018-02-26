В НОК Украины назвали Паралимпийские игры фестивалем
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Национальном Олимпийском комитете Украины назвали Паралимпийские игры скорее социальным проектом или фестивалем, чем спортивным мероприятием на уровне Олимпийских Игр. Сообщение обнародовала председатель правления общественной правозащитной организации "Права человека" Ульяна Пчелкина на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые, спасибо, что болеете за украинцев и украинский спорт в целом! При всем уважении, но сравнивать паралимпийцев с олимпийцами некорректно. Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры. Уровень конкуренции между странами, количество стран и спортсменов-участников, а также их уровень в Олимпийских и Паралимпийских играх невозможно сравнивать", - об этом говорится в официальном комментарии НОК Украины, который обнародовала на своей странице Пчелкина.
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Активистка ответила на комментарий так: "... в глазах потемнело, когда прочитала официальный комментарий НОК Украины и олимпийская команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team ...
... # НОК не имеет никакого представления о том, что такое # Паралимпиада, как тренируются на сверхусилиях люди и # СПОРТ - есть спорт!
Говорите, это социальный проект? Конечно, благодаря барьерам, прежде всего в таких головах как ваши спортсмены с инвалидностью должны преодолевать кучу социальных проблем и все равно идти к высшему спортивному результату!
Фестиваль? Ваш комментарий - фестиваль и фейерверк полной некомпетентности!"
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Напомним, зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9-го по 18-е марта.