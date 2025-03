В НОК Украины назвали Паралимпийские игры фестивалем

"Уважаемые, спасибо, что болеете за украинцев и украинский спорт в целом! При всем уважении, но сравнивать паралимпийцев с олимпийцами некорректно. Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры. Уровень конкуренции между странами, количество стран и спортсменов-участников, а также их уровень в Олимпийских и Паралимпийских играх невозможно сравнивать", - об этом говорится в официальном комментарии НОК Украины, который обнародовала на своей странице Пчелкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские паралимпийцы завоевали более 30 медалей на Кубке мира в Финляндии

Активистка ответила на комментарий так: "... в глазах потемнело, когда прочитала официальный комментарий НОК Украины и олимпийская команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team ...

... # НОК не имеет никакого представления о том, что такое # Паралимпиада, как тренируются на сверхусилиях люди и # СПОРТ - есть спорт!

Говорите, это социальный проект? Конечно, благодаря барьерам, прежде всего в таких головах как ваши спортсмены с инвалидностью должны преодолевать кучу социальных проблем и все равно идти к высшему спортивному результату!

Фестиваль? Ваш комментарий - фестиваль и фейерверк полной некомпетентности!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паралимпийцы из Украины получили восемь наград на Кубке мира по фехтованию

Напомним, зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9-го по 18-е марта.