В НОК Украины назвали Паралимпийские игры фестивалем

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63159 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77285 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79978 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107377 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100389 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104554 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111535 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117084 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122795 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134314 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В НОК Украины назвали Паралимпийские игры фестивалем

В НОК Украины назвали Паралимпийские игры фестивалем

Киев  •  УНН

 • 15420 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Национальном Олимпийском комитете Украины назвали Паралимпийские игры скорее социальным проектом или фестивалем, чем спортивным мероприятием на уровне Олимпийских Игр. Сообщение обнародовала председатель правления общественной правозащитной организации "Права человека" Ульяна Пчелкина на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые, спасибо, что болеете за украинцев и украинский спорт в целом! При всем уважении, но сравнивать паралимпийцев с олимпийцами некорректно. Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры. Уровень конкуренции между странами, количество стран и спортсменов-участников, а также их уровень в Олимпийских и Паралимпийских играх невозможно сравнивать", - об этом говорится в официальном комментарии НОК Украины, который обнародовала на своей странице Пчелкина.

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Активистка ответила на комментарий так: "... в глазах потемнело, когда прочитала официальный комментарий НОК Украины и олимпийская команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team ...

... # НОК не имеет никакого представления о том, что такое # Паралимпиада, как тренируются на сверхусилиях люди и # СПОРТ - есть спорт!
Говорите, это социальный проект? Конечно, благодаря барьерам, прежде всего в таких головах как ваши спортсмены с инвалидностью должны преодолевать кучу социальных проблем и все равно идти к высшему спортивному результату!
Фестиваль? Ваш комментарий - фестиваль и фейерверк полной некомпетентности!"

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Напомним, зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9-го по 18-е марта.

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