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У НОК України назвали Паралімпійські ігри фестивалем

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Національному Олімпійському комітеті України назвали Паралімпійські ігри скоріше соціальним проектом або фестивалем, аніж спортивним заходом на рівні Олімпійських Ігор. Повідомлення оприлюднила голова правління громадської правозахисної організації “Права людини” Уляна Пчолкіна на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Шановні, дякуємо, що вболіваєте за українців і український спорт загалом! При всій повазі, але порівнювати паралімпійців з олімпійцями некоректно. Паралімпійські ігри — це соціальний, а не суто спортивний проект, це більше фестиваль, аніж Ігри. Рівень конкуренції між країнами, кількість країн і спортсменів-учасників, а також їх рівень в Олімпійських та Паралімпійських іграх неможливо порівнювати”, — про це йдеться в офіційному коментарі НОК України, який оприлюднила на своїй сторінці Пчолкіна.

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Активістка відповіла на коментар так: "...аж в очах потемніло, коли прочитала офіційний коментар НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team...

...#НОК не має жодного уявлення про те, що таке #Паралімпіада, як тренуються на надзусиллі люди і що #СПОРТ - є спорт!
Кажете, це соціальни проект? Звичайно, завдяки бар’єрам, перш за все в таких головах як ваші, спортсмени з інвалідністю мають долати купу соціальних проблем і всеодно йти до вищого спортивного результату!
Фестиваль? Ваш коментар - фестиваль і феєрверк повної некомпетентності!"

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Нагадаємо, зимові Паралімпійські ігри 2018 пройдуть в Пхьончхані з 9-го по 18-те березня.

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