У НОК України назвали Паралімпійські ігри фестивалем

“Шановні, дякуємо, що вболіваєте за українців і український спорт загалом! При всій повазі, але порівнювати паралімпійців з олімпійцями некоректно. Паралімпійські ігри — це соціальний, а не суто спортивний проект, це більше фестиваль, аніж Ігри. Рівень конкуренції між країнами, кількість країн і спортсменів-учасників, а також їх рівень в Олімпійських та Паралімпійських іграх неможливо порівнювати”, — про це йдеться в офіційному коментарі НОК України, який оприлюднила на своїй сторінці Пчолкіна.

Активістка відповіла на коментар так: "...аж в очах потемніло, коли прочитала офіційний коментар НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team...

...#НОК не має жодного уявлення про те, що таке #Паралімпіада, як тренуються на надзусиллі люди і що #СПОРТ - є спорт!

Кажете, це соціальни проект? Звичайно, завдяки бар’єрам, перш за все в таких головах як ваші, спортсмени з інвалідністю мають долати купу соціальних проблем і всеодно йти до вищого спортивного результату!

Фестиваль? Ваш коментар - фестиваль і феєрверк повної некомпетентності!"

Нагадаємо, зимові Паралімпійські ігри 2018 пройдуть в Пхьончхані з 9-го по 18-те березня.