В Германии многократная ракета RFA One взорвалась во время тестирования

Детали

Компания показала видео, на котором ступень взорвалась после заправки криогенным азотом. Тесты были призваны проверить качество сборки и определить давление, которое может выдержать конструкция.

Это последний этап для компании, которая стремится разработать многоразовую ракету для небольших нагрузок. Первый полет RFA One наметили на конец этого года.

You can not make an omelette without breaking eggs! With our cryogenic burst test we pushed the #limits of our first stage design and #successfully demonstrated the strengthening of our steel alloy under cryo conditions!



A new first stage is already in the pipeline. On we go! pic.twitter.com/Qih6EEMWrQ

Дополнение

RFA One представляет собой относительно небольшую ракету-носитель высотой 30 метров и диаметром в два метра. Первая ступень оснащена девятью двигателями, конкретный тип которых пока не называют. Предполагается, что на геопереходную орбиту носитель RFA One сможет вывести груз массой до 450 килограммов.

Итоговая цель компании - в том, чтобы повторно использовать первую ступень. Между тем пока не ясно, как это планируют делать.

Well @elonmusk , some similarity can not be denied, can it? #RFA @SpaceX #Starship #RocketFactory

Credits: @NASASpaceflight @BocaChicaGal pic.twitter.com/HyBY0N5js9

