Создание Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины: в Гааге состоялась третья подготовительная встреча
Киев • УНН
В Гааге прошла третья подготовительная встреча по созданию международной Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. К инициативе присоединились 12 новых стран, в целом участие принимают 43 государства и ЕС.
В Гааге 13-15 ноября состоялась третья подготовительная встреча по созданию международной Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, на которой украинская делегация представила позицию относительно будущей Комиссии, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая открыла заседание в онлайн-режиме и призвала участников ускорить работу по созданию Комиссии.
«Я выражаю свою благодарность тем странам, которые разделяют наш долгий путь с самого начала. В Реестре убытков участвуют 43 государства и ЕС. В то же время я также глубоко благодарна 12 новым странам, которые сейчас объединили наши усилия на подготовительных встречах, стоя бок о бок с нами в нашей борьбе за справедливость», - сказала она.
Во время встречи рассмотрели, в частности, анализ опыта предыдущих компенсационных комиссий и возможные варианты создания Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, а также вторую редакцию проекта учредительного документа Комиссии.
«Обсуждение и выводы этой встречи являются еще одним важным шагом на пути к созданию всеобъемлющего механизма для рассмотрения заявлений о компенсациях, связанных с агрессией российской федерации против Украины», - подытожила Ирина Мудрая.
Добавим
Первая подготовительная встреча состоялась в этом году в июле, вторая - в сентябре. Четвертая запланирована на январь 2025 года. Именно после нее должны начаться официальные переговоры по заключению международного договора о создании Комиссии по рассмотрению заявлений.