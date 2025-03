У Німеччині багаторазова ракета RFA One вибухнула під час тестувань

Деталі

Компанія показала відео, на якому прототип вибухнув після заправки кріогенним азотом. Тести були покликані перевірити якість збірки і визначити тиск, який може витримати конструкція.

Це останній етап для компанії, яка прагне розробити багаторазову ракету для невеликих навантажень. Перший політ RFA One намітили на кінець цього року.

You can't make an omelette without breaking eggs! With our cryogenic burst test we pushed the #limits of our first stage design and #successfully demonstrated the strengthening of our steel alloy under cryo conditions!



A new first stage is already in the pipeline. On we go! pic.twitter.com/Qih6EEMWrQ

— Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 27, 2021

Доповнення

RFA One являє собою відносно невелику ракету-носій висотою 30 метрів і діаметром в два метри. Перша ступінь оснащена дев'ятьма двигунами, конкретний тип яких поки не називають. Передбачається, що на геоперехідну орбіту носій RFA One зможе вивести вантаж масою до 450 кілограмів.

Підсумкова мета компанії - в тому, щоб повторно використовувати першу сходинку. Тим часом поки не ясно, як саме це планують робити.

Well @elonmusk, some similarity can not be denied, can it? #RFA @SpaceX #Starship #RocketFactory

Credits: @NASASpaceflight @BocaChicaGal pic.twitter.com/HyBY0N5js9

— Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 10, 2021