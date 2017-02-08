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В Нацполиции назвали основную версию убийства П.Шеремета

Киев • УНН

 • 8540 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Основной версией убийства журналиста Павла Шеремета следствие рассматривает профессиональную деятельность в Украине и за рубежом. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.

В Нацполиции назвали основную версию убийства П.Шеремета

"Рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета, как журналиста, на территории Украины и за ее пределами", - сказал А.Вакулено

Он отметил, что речь идет о журналистских расследованиях П.Шеремета, которые не были завершены.

Кроме того, следствие рассматривает также версию убийства П.Шеремета в связи с его журналистской деятельностью за пределами Украины, в частности его критические материалы о Беларуси и РФ.

"Неоднократно озвучивались версии - ошибка в объекте, а также конфликтные ситуации в личной жизни. Хочу сказать, что в ходе расследования последние две версии отработаны и на сегодня не являются приоритетными у следствия", - сказал А.Вакуленко.

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.

Как сообщал УНН, 1 ноября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета есть более 97 решений судов.

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