У Нацполіції назвали основну версію вбивства П.Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Основною версією вбивства журналіста Павла Шеремета слідство розглядає професійну діяльність в Україні і за кордоном. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.
"Розглядається пріорітетною версія професійної діяльності Шеремета, як журналіста, на території України і за її межами",- сказав О.Вакулено
Він зазначив, що йдеться про журналістські розслідування П.Шеремета, які не були завершені.
Крім того, слідство розглядає також версію вбивства П.Шеремета у зв'язку з його журналістьська діяльність за межами України, зокрема його критичні матеріали щодо Білорусі та РФ.
"Неодноразово озвучувалися версії - помилка в об'єкті, а також конфліктні ситуації в особистому житті. Хочу сказати, що під час розслідування останні дві версії відпрацьовані і на сьогодні не є пріорітетними у слідства", - сказав О.Вакуленко.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.
Як повідомляв УНН, 1 листопада перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив, що у кримінальному провадженні стосовно вбивства журналіста Павла Шеремети є понад 97 рішень судів.