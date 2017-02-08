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У Нацполіції назвали основну версію вбивства П.Шеремета

Київ • УНН

 • 8540 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Основною версією вбивства журналіста Павла Шеремета слідство розглядає професійну діяльність в Україні і за кордоном. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.

У Нацполіції назвали основну версію вбивства П.Шеремета

"Розглядається пріорітетною версія професійної діяльності Шеремета, як журналіста, на території України і за її межами",- сказав О.Вакулено

Він зазначив, що йдеться про журналістські розслідування П.Шеремета, які не були завершені.

Крім того, слідство розглядає також версію вбивства П.Шеремета у зв'язку з його журналістьська діяльність за межами України, зокрема його критичні матеріали щодо Білорусі та РФ.

"Неодноразово озвучувалися версії - помилка в об'єкті, а також конфліктні ситуації в особистому житті. Хочу сказати, що під час розслідування останні дві версії відпрацьовані і на сьогодні не є пріорітетними у слідства", - сказав О.Вакуленко.

Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.

Як повідомляв УНН, 1 листопада перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив, що у кримінальному провадженні стосовно вбивства журналіста Павла Шеремети є понад 97 рішень судів.

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