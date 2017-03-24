В НАТО получили запрос Украины на помощь из-за событий в Балаклее

"Сегодня НАТО получило от Украины запрос на помощь в чрезвычайной ситуации, сложившейся после взрывов на складе с оружием в Балаклее", - написала она.

Как сообщал УНН, 23 марта Президент Украины Петр Порошенко дал срочное поручение привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.

Напомним, что по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.