В НАТО получили запрос Украины на помощь из-за событий в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Североатлантическом Альянсе сегодня получили обращение от Украины о привлечении помощи НАТО для решения ситуации, которая сложилась на складах с оружием в Балаклее. Об этом в Twitter написала официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, передает УНН.
"Сегодня НАТО получило от Украины запрос на помощь в чрезвычайной ситуации, сложившейся после взрывов на складе с оружием в Балаклее", - написала она.
Как сообщал УНН, 23 марта Президент Украины Петр Порошенко дал срочное поручение привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.
Напомним, что по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.