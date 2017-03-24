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У НАТО отримали запит України на допомогу через події у Балаклії

У НАТО отримали запит України на допомогу через події у Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Північноатлантичному Альянсі сьогодні отримали звернення від України щодо залучення допомоги НАТО для вирішення ситуації, яка склалася в на складах зі зброєю в Балаклії. Про це в Twitter написала офіційна представниця Альянсу Оана Лунгеску, передає УНН.

"Сьогодні НАТО отримало від України запит на допомогу в надзвичайній ситуації, що склалася після вибухів на складі зі зброєю в Балаклії", - написала вона.

Як повідомляв УНН, 23 березня Президент України Петро Порошенко дав термінове доручення залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Нагадаємо, що за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Місто Балаклія відключили від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

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