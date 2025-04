В NASA опубликовали раритетный снимок телескопа Hubble

"В течение 28 лет мы усовершенствовали возможности космического телескопа NASA Hubble", - отметили в организации.

При этом NASA показало снимок 25-летней давности, на котором изображен "взгляд" Hubble в 1993 году во время первой миссии - по сравнению с 2009 годом.

Напомним, пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight.

Американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс.

For 28 years we've improved @NASAHubble Space Telescope's capabilities of capturing innumerable galaxies throughout the universe. To commemorate the 25th anniversary of our first servicing mission , see Hubble's view in 1993 compared to 2009 Take a look: https://t.co/r907PS0lK1 pic.twitter.com/0qgNDu5Nxu

- NASA (@NASA) 6 декабря 2018