У NASA опублікували раритетний знімок телескопа Hubble

"Протягом 28 років ми вдосконалили можливості космічного телескопа NASA Hubble", - зазначили в організації.

При цьому NASA показало знімок 25-річної давнини, на якому зображений "погляд" Хаббла в 1993 році під час першої місії – в порівнянні з 2009 роком.

Нагадаємо, пілотований політ на Марс, імовірно, відбудеться в 2030-х роках, після того як буде створена необхідна інфраструктура для такої експедиції. Про це заявив у понеділок директор NASA Джим Брайденстайн в ході брифінгу за підсумками посадки на Марсі автоматичної станції Mars InSight.

Американське космічне агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опублікувало перші знімки зонду InSight lander, який нещодавно здійснив посадку на Марс.

For 28 years we've improved @NASAHubble Space Telescope's capabilities of capturing innumerable galaxies throughout the universe. To commemorate the 25th anniversary of our first servicing mission, see Hubble's view in 1993 compared to 2009. Take a look: https://t.co/r907PS0lK1 pic.twitter.com/0qgNDu5Nxu

