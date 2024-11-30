У нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году - Зеленский

США, Европа и Украина имеют возможность закончить войну уже в следующем году, но это зависит от воли тех, кто этого хочет, создав огромное давление на Россию путем усиления Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.

"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. И у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - сказал Зеленский.

Он убежден, на россию можно оказывать огромное давление, Трамп может оказывать давление на россию через усиление Украины, а затем дипломатические пути.

"Это может произойти быстро, но все зависит от воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это нелегко и не произойдет завтра, но это может произойти в следующем году", - добавил Зеленский.

Напомним

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит спецпосланником по Украине и рф, уже имеет план урегулирования российско-украинской войны. Как сообщает CNN, США могут предложить сперва смягчить, а затем и снять санкции с россии ради мирного соглашения с Украиной.