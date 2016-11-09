В МИД Украины прокомментировали результаты выборов президента США

"Надо понять, каким образом это повлияет. Но мы надеемся на много факторов, стабилизирующих, которые есть не только в американском обществе, но и вообще в истеблишменте. И заявления, которые делались, я думаю, они будут сделаны для кампании. Очень важный индикатор, кто будет избран государственным секретарем, секретарем по безопасности, национальным советником по вопросам безопасности. Эти вещи будут важны как индикатор. Но мы надеемся, что развитие ситуации, которая сейчас есть, оно приведет к тому, чем мы рассчитывали на республиканскую администрацию каждый раз, как Украина", - сказал В.Пристайко.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.