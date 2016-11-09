У МЗС України прокоментували результати виборів президента США

"Треба зрозуміти, яким чином це вплине. Але ми сподіваємося на багато факторів, стабілізуючих, які є не тільки в американському суспільстві, а й взагалі в істеблішменті. І заяви, які робилися, я думаю, вони будуть зроблені для кампанії. Дуже важливим індикатором, хто буде обраний державним секретарем, секретарем з безпеки, національним радником з питань безпеки. Ці речі будуть важливі як індикатор. Але ми сподіваємося, що розвиток ситуації, яка зараз є, він призведе до того, чим ми розраховували на республіканську адміністрацію кожен раз, як Україна", - сказав В.Пристайко.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.