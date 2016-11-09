У МЗС України прокоментували результати виборів президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на багато стабілізаційних факторів в американському істеблішменті після обрання нового президента США і вважають важливим індикатором те, кого оберуть державним секретарем, секретарем з безпеки, національним радником з питань безпеки США. Про це заявив журналістам у середу заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент УНН.
"Треба зрозуміти, яким чином це вплине. Але ми сподіваємося на багато факторів, стабілізуючих, які є не тільки в американському суспільстві, а й взагалі в істеблішменті. І заяви, які робилися, я думаю, вони будуть зроблені для кампанії. Дуже важливим індикатором, хто буде обраний державним секретарем, секретарем з безпеки, національним радником з питань безпеки. Ці речі будуть важливі як індикатор. Але ми сподіваємося, що розвиток ситуації, яка зараз є, він призведе до того, чим ми розраховували на республіканську адміністрацію кожен раз, як Україна", - сказав В.Пристайко.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.