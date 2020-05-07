В Минздраве разъяснили процедуру тестирования в медучреждениях экспериментальных препаратов для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Клинические испытания препаратов, которые могут повлиять на лечение COVID-19 происходят с согласия пациентов в медучреждениях, ранее утвердила их фирма-производитель. Об этом во время брифинга сообщила заместитель Министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
Так, Микичак рассказала о лекарственном средстве “Биовен”, что сейчас тестируется в 5 больницах.
“Лекарственное средство „Биовен“ — это препарат украинского производителя и уже обнаружил эффективность при ряде сложных хронических заболеваний, и, собственно, МЗ в соответствии с действующими приказами министерства утверждает предложение Государственного экспертного центра. Для того, чтобы было принято решение о клинических испытаниях, фирма производитель обращается в Государственный экспертный центр с пакетом документов. Она (фирма-производитель — ред.) определяет учреждения здравоохранения, где проводятся эти испытания. В пакет документов входит согласие учреждения здравоохранения и обязательное решение комиссии по этике в этом заведении”, — рассказала Микичак, отвечая на вопрос об этом препарате.
Она отметила, что испытания проводится исключительно с согласия пациента. Выбор клиники и сам процесс исследования соответствует принципу проведения клинических испытаний, а учреждения выбирает сам производитель.
Напомним, что в конце апреля в Украине начались клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19.