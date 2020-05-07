У МОЗ роз’яснили процедуру тестування у медзакладах експериментальних препаратів для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Клінічні випробування препаратів, що можуть вплинути на лікування COVID-19 відбуваються за згодою пацієнтів у медзакладах, що раніше затвердила їх фірма-виробник. Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
Так, Микичак розповіла про лікарський засіб “Біовен”, що зараз тестується у 5 лікарнях.
“Лікарський засіб „Біовен“ — це є препарат українського виробника і вже виявив ефективність при низці складних хронічних захворювань, і, власне, МОЗ відповідно до чинних наказів міністерства затверджує пропозицію Державного експертного центру. Для того, щоб було прийнято рішення про клінічні випробування, фірма виробник звертається у Державний експертний центр з пакетом документів. Вона (фірма-виробник — ред.) визначає заклади охорони здоров’я, де проводяться ці випробування. У пакет документів входить згода закладу охорони здоров’я і обов’язкове рішення комісії з етики в цьому закладі”, — розповіла Микичак, відповідаючи на запитання про цей препарат.
Вона зазначила, що випробовування проводиться виключно за згодою пацієнта. Вибір клініки та сам процес дослідження відповідає принципу проведення клінічних випробувань, а заклади вибирає сам виробник.
Нагадаємо, що наприкінці квітня в Україні почалися клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19.