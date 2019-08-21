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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80378 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125414 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135722 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127463 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129724 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153090 просмотра

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В МЭРТ дали прогноз потребности в работниках сферы здравоохранения

В МЭРТ дали прогноз потребности в работниках сферы здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 22096 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. По оценкам Минэкономразвития, потребность в работниках сферы здравоохранения до 2022 года превысит 17 тысяч человек. Об этом сообщили в МЭРТ в ответ на запрос УНН.

"Потребность в работниках сферы здравоохранения и предоставлении социальной помощи составит в 2019 году около 13,77 тыс. человек, а в 2022 году составит - 17,69 тыс. человек", - говорится в ответе.

Как сообщал УНН, по оценкам Минэкономразвития, в общем потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда на 2019 года составит около 385,06 тыс. человек, в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году - 413,77 тыс. человек, в 2022 году - 442,54 тыс. человек.

Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании (25,26 тыс. человек).

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