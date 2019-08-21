В МЭРТ дали прогноз потребности в работниках сферы здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. По оценкам Минэкономразвития, потребность в работниках сферы здравоохранения до 2022 года превысит 17 тысяч человек. Об этом сообщили в МЭРТ в ответ на запрос УНН.
"Потребность в работниках сферы здравоохранения и предоставлении социальной помощи составит в 2019 году около 13,77 тыс. человек, а в 2022 году составит - 17,69 тыс. человек", - говорится в ответе.
Как сообщал УНН, по оценкам Минэкономразвития, в общем потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда на 2019 года составит около 385,06 тыс. человек, в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году - 413,77 тыс. человек, в 2022 году - 442,54 тыс. человек.
Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании (25,26 тыс. человек).