У МЕРТ дали прогноз потреби у працівниках сфери охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у працівниках сфери охорони здоров’я до 2022 року перевищить 17 тисяч осіб. Про це повідомили у МЕРТ у відповідь на запит УНН.
"Потреба у працівниках сфери охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги становитиме у 2019 році близько 13,77 тис. осіб, а 2022 року складатиме — 17,69 тис. осіб", - йдеться у відповіді.
Як повідомляв УНН, за оцінками Мінекономрозвитку, загалом потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб, у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році — 413,77 тис. осіб, у 2022 році — 442,54 тис. осіб.
Найбільша потреба у 2019 році очікується у промисловості (95,49 тис. осіб), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб).