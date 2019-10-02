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Во Львове прошла акция "Нет - капитуляции Украины"

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Львов стал одним из городов, которые присоединилось к всеукраинской акции "Нет - капитуляции", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Во Львове прошла акция "Нет - капитуляции Украины"

"Нет - капитуляции Украины! Сейчас этот лозунг звучал по многим городам, украинцы не потерпят уничтожения своего государства!" - цитирует издание дочь шестидесятников Ирины и Игоря Калинец, общественного деятеля, кандидата биологических наук дзвинку Калинец-Мамчур.

Отметим, что во Львове акция состоялась у памятника Тарасу Шевченко. Десятки активистов пришли с флагами и плакатами: "Нет - капитуляции", "Останови капитуляцию", "Мир на условиях капитуляции - это не мир, это и есть капитуляция" и др.

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Напомним, 1 октября во Офисом Президента на акцию протеста собралось сотни людей, в частности, представители различных политических и общественных формирований - "Нацкорпус", "Нацдружины", ВО "Свобода".

Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

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