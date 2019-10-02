У Львові пройшла акція "Ні - капітуляції України"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Львів став одним із міст, що долучилось до всеукраїнської акції "Ні - капітуляції", передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Ні - капітуляції України! Нині це гасло звучало по багатьох містах, українці не потерплять нищення своєї Держави!", - цитує видання доньку шістдесятників Ірини та Ігоря Калинців, громадську діячку, кандидата біологічних наук Дзвінку Калинець-Мамчур.
Зазначимо, що у Львові акція відбулась біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Десятки активістів прийшли із прапорами та плакатами: "Ні - капітуляції", "Зупини капітуляцію", "Мир на умовах капітуляції - це не мир, це і є капітуляція" та ін.
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Нагадаємо, 1 жовтня під Офісом Президента на акцію протесту зібралося сотні людей,зокрема, представники різних політичних та громадських формувань — “Нацкорпус”, “Нацдружини”, ВО “Свобода”.
Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.