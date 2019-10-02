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У Львові пройшла акція "Ні - капітуляції України"

Київ • УНН

 • 18797 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Львів став одним із міст, що долучилось до всеукраїнської акції "Ні - капітуляції", передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

У Львові пройшла акція "Ні - капітуляції України"

"Ні - капітуляції України! Нині це гасло звучало по багатьох містах, українці не потерплять нищення своєї Держави!", - цитує видання доньку шістдесятників Ірини та Ігоря Калинців, громадську діячку, кандидата біологічних наук Дзвінку Калинець-Мамчур.

Зазначимо, що у Львові акція відбулась біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Десятки активістів прийшли із прапорами та плакатами: "Ні - капітуляції", "Зупини капітуляцію", "Мир на умовах капітуляції - це не мир, це і є капітуляція" та ін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мітинг під Офісом Президента: Зеленський не вийшов до активістів

Нагадаємо, 1 жовтня під Офісом Президента на акцію протесту зібралося сотні людей,зокрема, представники різних політичних та громадських формувань — “Нацкорпус”, “Нацдружини”, ВО “Свобода”.

Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

Українські Національні Новини

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