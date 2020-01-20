В Лондоне скончались три человека от ножевых ранений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Три человека скончались от ножевых ранений в районе Редбридж на востоке Лондона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Скотленд-Ярда.
Экстренные службы получили жалобу о нарушении общественного порядка 19 января в 19:38 по местному времени (21:38 по киевскому времени). Смертельные ранения получили три человека в возрасте от 20 до 30 лет.
Детектив Стивен Клейман отметил, что, вероятно, полиция будет вести расследование этого происшествия как тройного убийства. Правоохранители проводят судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, в Лондоне мужчина с ножом напал на четырех прохожих.