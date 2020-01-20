У Лондоні три людини померли від ножових поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Три людини померли від ножових поранень в районі Редбрідж на сході Лондона. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Скотленд-Ярду.
Екстрені служби отримали скаргу про порушення громадського порядку 19 січня в 19:38 за місцевим часом (21:38 за київським часом). Смертельні поранення отримали три людини у віці від 20 до 30 років.
Детектив Стівен Клейман зазначив, що, ймовірно, поліція буде вести розслідування цієї події як потрійного вбивства. Правоохоронці проводять судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у Лондоні чоловік з ножем напав на чотирьох перехожих.