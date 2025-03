В Ливии обнаружено 250 неизвестных тел - МКС

Детали

Карим Хан обратился к Совету Безопасности ООН после визита в Ливию.

МКС, по словам Хана, располагает аудио- и видеозаписями зверств и массовых захоронений в Тархуне.

Он сказал, что вооруженные группы, связанные с Халифой Хафтаром, лидером вооруженных сил страны на востоке, были причастны к таким преступлениям, как внесудебные казни, похищение людей и захват заложников в разных ливийских городах.

Город Тархун был освобожден 5 июня 2020 года от ополченцев, верных Хафтару. С тех пор тела извлекают из массовых захоронений почти каждый день.

Отправляйте его на помощь @UN Security Council, #ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC spoke with @AJEnglish от Tripoli on his visit to #Libya and a new strategy to deliver results for victims. pic.twitter.com/okkm1qXud7

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 10, 2022