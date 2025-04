У Лівії виявлено 250 невідомих тіл - МКС

Деталі

Карім Хан звернувся до Ради Безпеки ООН після візиту до Лівії.

МКС, за словами Хана, має в своєму розпорядженні аудіо- та відеозаписи звірств і масових поховань у Тархуні.

Він сказав, що озброєні групи, пов'язані з Халіфою Хафтаром, лідером збройних сил країни на сході, були причетні до таких злочинів, як позасудові страти, викрадення людей та захоплення заручників у різних лівійських містах.

Місто Тархун було звільнено 5 червня 2020 року від ополченців, вірних Хафтару. З того часу тіла дістають із масових поховань майже щодня.

Following his briefing to @UN Security Council, #ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC spoke with @AJEnglish from Tripoli on his visit to #Libya and a new strategy to deliver results for victims. pic.twitter.com/okkm1qXud7

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 10, 2022