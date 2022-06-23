В Конгресс США внесли законопроект об обучении украинских летчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Конгресс США внесли законопроект об обучении украинских летчиков и экипажей на американских самолетах. Об этом в Twitter сообщил конгрессмен ветеранов ВВС США Адам Кинзингер, сообщает УНН.
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"Эти мужчины – пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", – написал Кинзингер.
When pilots talk stuff….
These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK
Детали
В пресс-релизе конгрессмена Кинзингера говорится, что законопроект позволит начать обучение украинских пилотов и членов экипажа на F-15, F-16 и других воздушных платформах, пока США продолжают рассматривать возможность отправки такого вооружения в Украину.
Для украинских военных, по словам конгрессменов, очень важно быть обученными и знакомыми с этими воздушными платформами, если россия продолжит войну против Украины.
"Независимо от того, передадут ли Соединенные Штаты и их союзники такую технику, эта программа укрепит украинские возможности и обеспечит их долгосрочную стабильность и безопасность", – говорится в сообщении.
Напомним
3 июня стало известно, что украинские военные начали проходить учения с ракетными установками HIMARS.