В Конгресс США внесли законопроект об обучении украинских летчиков

Цитата

"Эти мужчины – пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", – написал Кинзингер.

When pilots talk stuff….



These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK

— Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) June 22, 2022

Детали

В пресс-релизе конгрессмена Кинзингера говорится, что законопроект позволит начать обучение украинских пилотов и членов экипажа на F-15, F-16 и других воздушных платформах, пока США продолжают рассматривать возможность отправки такого вооружения в Украину.

Для украинских военных, по словам конгрессменов, очень важно быть обученными и знакомыми с этими воздушными платформами, если россия продолжит войну против Украины.

"Независимо от того, передадут ли Соединенные Штаты и их союзники такую ​​технику, эта программа укрепит украинские возможности и обеспечит их долгосрочную стабильность и безопасность", – говорится в сообщении.

Напомним

3 июня стало известно, что украинские военные начали проходить учения с ракетными установками HIMARS.