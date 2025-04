У Конгрес США внесли законопроект про навчання українських льотчиків

Цитата

"Ці чоловіки – пілоти ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроект про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", – написав Кінзінгер.

These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK

У пресрелізі конгресмена Кінзінгера йдеться, що законопроект дасть змогу розпочати навчання українських пілотів і членів екіпажу на F-15, F-16 та інших повітряних платформах, поки США продовжують розглядати можливість відправлення такого озброєння в Україну.

Для українських військових, за словами конгресменів, дуже важливо бути навченими та знайомими з цими повітряними платформами, якщо росія продовжить війну проти України.

"Незалежно від того, чи передадуть Сполучені Штати та їхні союзники таку техніку, ця програма зміцнить українські можливості та забезпечить їхню довгострокову стабільність та безпеку", – говорится в сообщении.

3 червня стало відомо, що українські військові розпочали проходити навчання з ракетними установками HIMARS.