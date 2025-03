В Колумбии в прямом эфире на журналиста упал экран

Детали

Во время спортивной программы в прямом эфире на одном из телеканалов Колумбии на журналиста упал экран. Мужчина сидел за столом и сзади на него оборвалась экранная конструкция, прижала его к столу. Программу пришлось прервать на рекламную паузу.

Позже сообщили, что с пострадавшим все в порядке.

The show must go on ..... pic.twitter.com/lHM97FKiXG

- Barstool Sports (@barstoolsports) March 10, 2021

