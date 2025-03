У Колумбії у прямому ефірі на журналіста впав екран

Деталі

Під час спортивної програми у прямому ефірі на одному із телеканалів Колумбії на журналіста впав екран. Чоловік сидів за столом і ззаду на нього обірвався екранна конструкція, яка притиснула його до столу. Програму довелося перервати на рекламну паузу.

Пізніше повідомили, що з постраждалим усе гаразд.

The show must go on..... pic.twitter.com/lHM97FKiXG

— Barstool Sports (@barstoolsports) March 10, 2021

Нагадаємо

У Києві на ведучу каналу напали у прямому ефірі: поліція відкрила провадження.