У Колумбії у прямому ефірі на журналіста впав екран
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Колумбії на ведучого спортивного каналу ESPN Colombia Карлоса Ордуза в прямому ефірі впав екран. Про це пише УНН з посиланням на Twitter-акаунт Barstool Sports.
Деталі
Під час спортивної програми у прямому ефірі на одному із телеканалів Колумбії на журналіста впав екран. Чоловік сидів за столом і ззаду на нього обірвався екранна конструкція, яка притиснула його до столу. Програму довелося перервати на рекламну паузу.
Пізніше повідомили, що з постраждалим усе гаразд.
The show must go on..... pic.twitter.com/lHM97FKiXG— Barstool Sports (@barstoolsports) March 10, 2021
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У Києві на ведучу каналу напали у прямому ефірі: поліція відкрила провадження.