В Колумбии доставили первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы

“Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии поставляемых предметов помощи для жителей Венесуэлы. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам”, — отмечается в сообщении Госдепа.

При этом объем поставок не уточняется.

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не пускать его в страну. Он назвал гуманитарную помощь предтечей вторжения военных США.

The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM

— Department of State (@StateDept) 10 февраля 2019

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

