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У Колумбії доставили першу партію гуманітарної допомоги для Венесуели

У Колумбії доставили першу партію гуманітарної допомоги для Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Держдепартамент США повідомив в суботу на своїй сторінці в Twitter про доставку в Колумбію першої партії гуманітарної допомоги для жителів Венесуели, передає УНН.

“Сполучені Штати з гордістю повідомляють про прибуття в Кукута, Колумбія, першої партії предметів допомоги, що поставляються для жителів Венесуели. Ми продовжимо працювати з Хуаном Гуайдо і нашими партнерами для доставки гуманітарної допомоги нужденним венесуельців”, — наголошується в повідомленні Держдепу.

При цьому обсяг поставок не уточнюється.

У свою чергу, президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив не впускати його в країну. Він назвав гуманітарну допомогу предтечею вторгнення військових США.

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The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM

— Department of State (@StateDept) 10 лютого 2019 р.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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