В Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня, 8 октября, в столице Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Киевлянам рекомендуют во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Дополнение
В случае падения деревьев или веток, стоит обращаться в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 044-272-40-18.
Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).
При получении травм людей звоните 103.