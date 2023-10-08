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В Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 1019479 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня, 8 октября, в столице Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали 

Киевлянам рекомендуют во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Дополнение 

В случае падения деревьев или веток, стоит обращаться в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 044-272-40-18.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). 

При получении травм людей звоните 103.

Украинские Национальные Новости

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