У Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні, 8 жовтня, у столиці України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
Киянам рекомендують під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Доповнення
У разі падіння дерев чи гілок, варто звернутись до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044-272-40-18.
Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).
При травмуванні людей телефонуйте 103.