У Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с - Укргідрометцентр

Деталі

Киянам рекомендують під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Доповнення

У разі падіння дерев чи гілок, варто звернутись до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044-272-40-18.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей телефонуйте 103.