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В Кабуле взорвалась прикрепленная к автобуса самодельная бомба

В Кабуле взорвалась прикрепленная к автобуса самодельная бомба

Киев  •  УНН

 • 8471 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В афганском Кабуле подорвалось самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автобусу. Об этом в Twitter сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны, передает УНН.

В результате один человек погиб и десять пострадали. Инцидент произошел в 07:50 по местному времени (06:20 по Киеву). Автобус перевозил чиновников Университета образования имени Бурхануддиина Раббании.

В конце мая десять человек получили ранения, когда автобус подорвался на мине в Кабуле. Он перевозил госслужащих Министерства по делам хаджа и религии, которые ехали на работу.

В начале апреля в Афганистане при детонации самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в стране. Еще трое военнослужащих США получили ранения.

The magnetic IED blast in #Kabul targeted a bus carrying officials of the Education #University and left one dead, 10 wounded, the Interior Ministry’s spokesman said. pic.twitter.com/PF46EtQkyB

— TOLOnews (@TOLOnews) 2 июня 2019

Как сообщал УНН, США и Талибан обвинили друг друга в противодействии мирным усилиям в Афганистане.

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