В Кабуле взорвалась прикрепленная к автобуса самодельная бомба

В результате один человек погиб и десять пострадали. Инцидент произошел в 07:50 по местному времени (06:20 по Киеву). Автобус перевозил чиновников Университета образования имени Бурхануддиина Раббании.

В конце мая десять человек получили ранения, когда автобус подорвался на мине в Кабуле. Он перевозил госслужащих Министерства по делам хаджа и религии, которые ехали на работу.

В начале апреля в Афганистане при детонации самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в стране. Еще трое военнослужащих США получили ранения.

The magnetic IED blast in #Kabul targeted a bus carrying officials of the Education #University and left one dead, 10 wounded, the Interior Ministry’s spokesman said. pic.twitter.com/PF46EtQkyB

— TOLOnews (@TOLOnews) 2 июня 2019

Как сообщал УНН, США и Талибан обвинили друг друга в противодействии мирным усилиям в Афганистане.