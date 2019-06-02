В Кабуле взорвалась прикрепленная к автобуса самодельная бомба
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В афганском Кабуле подорвалось самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автобусу. Об этом в Twitter сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны, передает УНН.
В результате один человек погиб и десять пострадали. Инцидент произошел в 07:50 по местному времени (06:20 по Киеву). Автобус перевозил чиновников Университета образования имени Бурхануддиина Раббании.
В конце мая десять человек получили ранения, когда автобус подорвался на мине в Кабуле. Он перевозил госслужащих Министерства по делам хаджа и религии, которые ехали на работу.
В начале апреля в Афганистане при детонации самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в стране. Еще трое военнослужащих США получили ранения.
The magnetic IED blast in #Kabul targeted a bus carrying officials of the Education #University and left one dead, 10 wounded, the Interior Ministry’s spokesman said. pic.twitter.com/PF46EtQkyB— TOLOnews (@TOLOnews) 2 июня 2019
Как сообщал УНН, США и Талибан обвинили друг друга в противодействии мирным усилиям в Афганистане.