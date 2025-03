У Кабулі вибухнула прикріплена до автобуса саморобна бомба

В результаті одна людина загинула і десять постраждали. Інцидент стався о 07:50 за місцевим часом (6:20 за Києвом). Автобус перевозив чиновників Університету освіти імені Бурхануддііна Раббані.

В кінці травня десять осіб отримали поранення, коли автобус підірвався на міні в Кабулі. Він перевозив держслужбовців Міністерства у справах хаджу і релігії, які їхали на роботу.

На початку квітня в Афганістані при детонації саморобного вибухового пристрою загинули троє американських військовослужбовців і один військовий-контрактник очолюваної НАТО військової коаліції в країні. Ще троє військовослужбовців США отримали поранення.

The magnetic IED blast in #Kabul targeted a bus carrying officials of the Education #University and left one dead, 10 wounded, the Interior Ministry's spokesman said. pic.twitter.com/PF46EtQkyB

— TOLOnews (@TOLOnews) 2 червня 2019 р.

Як повідомляв УНН, США і Талібан звинуватили один одного в протидії мирним зусиллям в Афганістані.