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В Кабуле талибы запрещают журналистам снимать протесты

В Кабуле талибы запрещают журналистам снимать протесты

Киев  •  УНН

 • 14327 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Боевики радикального афганского движения “Талибан” не разрешают журналистам производить съемку протестов, которые проходят в Кабуле. Об этом сообщает во вторник руководитель местного телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Детали

“Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?”, — написал он.

Как ранее сообщил в Twitter Наджафизада, во вторник в Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста под лозунгами, критикующими Пакистан. Участники акции выкрикивают антипакистанские лозунги, они обвиняют Исламабад во вмешательстве в афганские внутренние дела.

Media cameras are confiscated, journalists are asked not to film and some are turned away. Protestors continue to march in Kabul at gunpoint. Where is the freedom to protest and the freedom to report about it?

— Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) September 7, 2021

По информации Agence France-Presse, талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Firing at Kabul protestors who are demanding freedom. Just freedom! pic.twitter.com/dD7V1qhlNl

— Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) September 7, 2021

For several kilometres well-disciplined Taliban members allowed a protest of approx 300-500 to continue through the streets of Kabul. Talibs guarding Zanbak Square, however, fired in the air, beat protesters, vandalised a vehicle leading them and tore cameras from journalists. pic.twitter.com/e9kPPTquUL

— Andrew Quilty (@andrewquilty) September 7, 2021

Справка

Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры “Талибан” заявили о своей полной победе.

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