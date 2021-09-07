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У Кабулі таліби забороняють журналістам знімати протести

У Кабулі таліби забороняють журналістам знімати протести

Київ • УНН

 • 14339 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Бойовики радикального афганського руху “Талібан” не дозволяють журналістам проводити зйомку протестів, які проходять в Кабулі. Про це повідомляє у вівторок керівник місцевого телеканалу Tolo News Лотфулла Наджафізада на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.

Деталі

“Камери ЗМІ конфіскують, журналістів просять не знімати і деяких розвертають. Протестувальники продовжують ходу в Кабулі під дулами зброї. Де свобода протестувати і свобода повідомляти про це?”, — написав він.

Як раніше повідомив в Twitter Наджафізада, у вівторок в Кабулі сотні афганців вийшли на акцію протесту під гаслами, які критикують Пакистан. Учасники акції вигукують антипакистанські гасла, вони звинувачують Ісламабад у втручанні в афганські внутрішні справи.

Media cameras are confiscated, journalists are asked not to film and some are turned away. Protestors continue to march in Kabul at gunpoint. Where is the freedom to protest and the freedom to report about it?

— Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) September 7, 2021

За інформацією Agence France-Presse, таліби здійснили декілька пострілів в повітря, щоб розігнати протестуючих.

Firing at Kabul protestors who are demanding freedom. Just freedom! pic.twitter.com/dD7V1qhlNl

— Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) September 7, 2021

For several kilometres well-disciplined Taliban members allowed a protest of approx 300-500 to continue through the streets of Kabul. Talibs guarding Zanbak Square, however, fired in the air, beat protesters, vandalised a vehicle leading them and tore cameras from journalists. pic.twitter.com/e9kPPTquUL

— Andrew Quilty (@andrewquilty) September 7, 2021

Довідка

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про рішення вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а бойовики талібів без бою увійшли в Кабул. Лідери “Талібану” заявили про свою повну перемогу.

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