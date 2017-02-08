В кабинете городского головы Херсона ищут взрывчатку

В отделе коммуникации ГУ НП в Херсонской области сообщили, что на место происшествия выехали взрывотехники.

О происшествии в полицию на номер "102" сообщила сотрудница горсовета.

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Напомним, как сообщал УНН, правоохранители эвакуировали 500 человек из-за "заминирования" Харьковской ОГА.