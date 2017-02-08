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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В кабинете городского головы Херсона ищут взрывчатку

Киев • УНН

 • 9307 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 8 февраля. УНН. В кабинете городского головы Херсона Владимира Миколаенко найден неизвестный предмет, передает корреспондент УНН.

В кабинете городского головы Херсона ищут взрывчатку

В отделе коммуникации ГУ НП в Херсонской области сообщили, что на место происшествия выехали взрывотехники.

О происшествии в полицию на номер "102" сообщила сотрудница горсовета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ изъяла большое количество взрывчатки у военнослужащего в Кропивницком

Напомним, как сообщал УНН, правоохранители эвакуировали 500 человек из-за "заминирования" Харьковской ОГА.

 

Украинские Национальные Новости

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