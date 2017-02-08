В кабинете городского головы Херсона ищут взрывчатку
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 февраля. УНН. В кабинете городского головы Херсона Владимира Миколаенко найден неизвестный предмет, передает корреспондент УНН.
В отделе коммуникации ГУ НП в Херсонской области сообщили, что на место происшествия выехали взрывотехники.
О происшествии в полицию на номер "102" сообщила сотрудница горсовета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ изъяла большое количество взрывчатки у военнослужащего в Кропивницком
Напомним, как сообщал УНН, правоохранители эвакуировали 500 человек из-за "заминирования" Харьковской ОГА.