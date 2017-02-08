У кабінеті міського голови Херсона шукають вибухівку
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 лютого. УНН. У кабінеті міського голови Херсона Володимира Миколаєнко знайдений невідомий предмет, передає кореспондент УНН.
У відділі комунікації ГУ НП у Херсонській області повідомили, що на місце події виїхали вибухотехніки.
Про подію у поліцію на номер 102 повідомила співробітниця міськради.
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