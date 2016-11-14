В геологическую отрасль Казахстана вложено 132 млрд долл. прямых инвестиций

На сегодняшний день, 90% открытых месторождений страны вовлечены в недропользование. Все эти месторождения приносят государству прибыль и обеспечивают занятость населения.

За последние 10 лет приток прямых инвестиций в сырьевой сектор составил 132 млрд долл., что составляет 60% от общего объема инвестиций в Казахстан.

В Казахстане действуют 866 контрактов на пользование недрами, которые обеспечили приток инвестиций в горнорудный и нефтегазовый секторы. 75 млрд долл. этих инвестиций направлены на проведение геологоразведки.

Для восполнения минерально-сырьевой базы на геологическое изучение из госбюджета за последние 5 лет направлено 43 млрд. тенге. В результате работ, проведенных за счет бюджетных средств и инвестиций недропользователей, за 5 лет получен прирост запасов приоритетных видов полезных ископаемых.

Проведенные реформы за последние 3 года позволили привлечь в Казахстан ряд крупных транснациональных компаний, однако, для продолжения работы в данном направлении необходимо обеспечение государственного финансирования ранних стадий геологоразведки.

В Украине только сейчас планируют начать привлекать частные инвестиции в разведку сырьевых месторождений, в частности, урановых.

По данным специалистов, стоимость разведки одного уранового месторождения составляет около 100-200 млн грн.

Вместе с тем, в Украине наблюдается кризис в развитии геологии.

Украинские геологи сегодня работают только на 30-40% своего рабочего времени.

В Госгеонедра проблемы признают и обещают предпринимать шаги для их решения.

Между тем, частные компании пытаются самостоятельно поддерживать научный потенциал геологов в стране.

"Что касается деятельности частных компаний в сфере геологоразведки стратегических полезных ископаемых, то, например, я кое-что знаю о компании "Атомные энергетические системы Украины" (украинская компания, которая получила согласование областных советов на проведение геологоразведочных и опытно-промышленных работ на ряде месторождений урана - ред.). Это наше предприятие, которое сотрудничает с "НАК "Казатомпром" (Национальная атомная компания Республики Казахстан - ред.) и развивается за счет частных инвестиций. Насколько мне известно, в АЕСУ сформирован профессиональный коллектив специалистов-уранщиков, технологов и представителей научной среды геологического направления", - рассказала эксперт Анна Калашник.