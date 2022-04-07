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В G7 обсуждают возможность привлечь путина к ответственности за войну в Украине

Киев • УНН

 • 163102 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Главы дипломатий стран “Группы семи” сегодня собираются в Брюсселе для обсуждения вопроса о привлечении российского диктатора владимира путина к ответственности за войну в Украине. Об этом говорится в заявлении в Twitter Государственного департамента США, пишет УНН.

В G7 обсуждают возможность привлечь путина к ответственности за войну в Украине

Цитата

“Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел G7 объединились против неспровоцированной жестокой войны Кремля против Украины. "Группа семи" поддерживает героический народ Украины”, - говорится в сообщении.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что главы дипломатий “Группы семи” стремятся "привлечь к ответственности президента путина за его неспровоцированную войну по выбору и гарантировать, что он потерпит стратегическое поражение в войне с Украиной".

The G7 is committed to holding President Putin to account for his unprovoked war of choice and ensuring he endures a strategic defeat in Ukraine. pic.twitter.com/WA5M6LWgwm

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 7, 2022

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал лидеров "Группы семи", которые сомневаются в целесообразности применения тех или иных санкций в отношении россии, посетить украинскую Бучу.

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