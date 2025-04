У G7 обговорюють можливість притягти путіна до відповідальності за війну в Україні

Цитата

“Сьогодні у Брюсселі міністри закордонних справ G7 об'єдналися проти неспровокованої жорстокої війни Кремля проти України. "Група семи" підтримує героїчний народ України”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен додав, що очільники дипломатій “Групи семи” прагнуть "притягнути до відповідальності президента путіна за його неспровоковану війну за вибором і гарантувати, що він зазнає стратегічної поразки у війні з Україною".

The G7 is committed to holding President Putin to account for his unprovoked war of choice and ensuring he endures a strategic defeat in Ukraine. pic.twitter.com/WA5M6LWgwm

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 7, 2022

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав лідерів "Групи семи", які сумніваються щодо доцільності застосування тих чи інших санкцій щодо росії, відвідати українську Бучу.