Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за утечки токсичных сточных вод

Детали

Речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия. Отмечают, что в случае образования в резервуаре пролома в залив Тампа может вылиться около 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Это приведет к экологической катастрофе.

В округе Манат, где расположен резервуар, отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с ним. Всего в этой зоне насчитывается около 316 домов.

Пруд, в котором была обнаружена утечка, находится в куче фосфогипса, радиоактивных отходов производства удобрений.

Вода содержит небольшое количество природного радия и урана, а трубы также могут выделять газ радон.

Попытки устранить утечку поздно вечером в пятницу, закрыв отверстие камнями и другими материалами, были неудачными.

Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил чрезвычайное положение в субботу.

Глава округа Ламантен Скотт Хоупс заявил, что вода может затопить земли, которые в основном являются сельскохозяйственными.

Тысячи галлонов в минуту постоянно откачиваются из резервуара, чтобы уменьшить объем воды, в то время как другие рабочие прокладывают путь, чтобы контролировать поток воды.

Florida Gov. Ron DeSantis has declared a state of emergency after a significant leak at a storage pond of wastewater threatened to cause flooding and collapse a system with radioactive material. https://t.co/BWyrSupNkl pic.twitter.com/G4xmCQUIv4

- ABC News (@ABC) April 4, 2021