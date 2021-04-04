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У Флориді оголосили надзвичайний стан через витік токсичних стічних вод

У Флориді оголосили надзвичайний стан через витік токсичних стічних вод

Київ • УНН

 • 22095 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. В американському штаті Флорида оголошено надзвичайний стан після витоку з великого резервуара токсичних стічних вод в затоці Тампа. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Губернатора Флориди Рона де Сантіса, пише УНН.

Деталі

Йдеться про витік з резервуара з відходами на території колишнього фосфатного підприємства. Зазначають, що в разі утворення в резервуарі пролому в затоку Тампа може вилитися близько 3,6 млн кубометрів токсичних відходів. Це призведе до екологічної катастрофи.

В окрузі Манат, де розташований резервуар, віддали розпорядження про евакуацію жителів і працівників підприємств, розташованих поруч з ним. Усього в цій зоні налічують близько 316 будинків.

Ставок, в якому було виявлено витік, знаходиться в купі фосфогіпсу, радіоактивних відходів виробництва добрив.

Вода містить невелику кількість природного радію та урану, а труби також можуть виділяти газ радон.

Спроби усунути витік пізно ввечері в п’ятницю, закривши отвір камінням та іншими матеріалами, були невдалими.

Губернатор Флориди Рон де Сантіс оголосив надзвичайний стан у суботу.

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Голова округу Ламантен Скотт Хоупс заявив, що вода може затопити землі, які в основному є сільськогосподарськими.

Тисячі галонів на хвилину постійно відкачуються з резервуара, аби зменшити обсяг води, в той час як інші робітники прокладають шлях, щоб контролювати потік води.

Florida Gov. Ron DeSantis has declared a state of emergency after a significant leak at a storage pond of wastewater threatened to cause flooding and collapse a system with radioactive material. https://t.co/BWyrSupNkl pic.twitter.com/G4xmCQUIv4

— ABC News (@ABC) April 4, 2021

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