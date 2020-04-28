В двух областях проводят обыски в рамках производства по финансированию терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с прокурорами Днепропетровской и Кировоградской региональных прокуратур при оперативном сопровождения СБУ и ГФС Украины проводят обыски в Ровенской и Киевской областях по месту расположения объектов нелегального производства спиртовой продукции в рамках уголовного производства по факту финансирования терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.
"В частности, обыски проведены в Киевской и Ровенской областях по месту расположения предприятий, осуществляющих незаконное изготовление алкогольных напитков в больших промышленных масштабах и не платят налоги в государственный бюджет. Сейчас выявлено бухгалтерскую документацию, водочную продукцию с поддельными акцизными марками и около 100 тонн спиртовой смеси", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в дальнейшем эта продукция реализуется на территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях.
"Полученная прибыль используется для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", в частности, через формально законные юридические лица", - отметили правоохранители.
Отмечается, что часть соучредителей и фактические бенефициары этих предприятий - это лица, которые находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции Достоинства и скрываются от правоохранительных органов Украины на территории террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также на территории Российской Федерации.
"Некоторые из них являются "почетными гражданами и заместителями министров" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В настоящее время следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению лиц, способствовавших указанной противоправной деятельности", - резюмировали в ОГПУ.
Как сообщалось ранее в УНН, на Донбассе задержали двух террористов "ЛНР" из "группы Бергмана".