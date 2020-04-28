В двух областях проводят обыски в рамках производства по финансированию терроризма

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с прокурорами Днепропетровской и Кировоградской региональных прокуратур при оперативном сопровождения СБУ и ГФС Украины проводят обыски в Ровенской и Киевской областях по месту расположения объектов нелегального производства спиртовой продукции в рамках уголовного производства по факту финансирования терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.