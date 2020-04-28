У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування тероризму. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ, інформує УНН.