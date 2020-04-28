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У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму

У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування тероризму. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ, інформує УНН.

"Зокрема, обшуки проведено в Київській та Рівненській областях за місцем розташування підприємств, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв у великих промислових масштабах та не сплачують податки до державного бюджету. Наразі виявлено бухгалтерську документацію, горілчану продукцію з підробленими акцизними марками та близько 100 тонн спиртової суміші", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у подальшому ця продукція реалізовується на території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

"Отриманий прибуток використовується для фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", зокрема, через формально законні юридичні особи", - зауважили правоохоронці.

Зазначається, що частина співзасновників і фактичні бенефіціари цих підприємств - це особи, які перебувають в міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені в період Революції Гідності, та переховуються від правоохоронних органів України на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також на території Російської Федерації.

"Деякі з них є "почесними громадянами та заступниками міністрів" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". На даний час слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення осіб, які сприяли вказаній протиправній діяльності", - резюмували у ОГПУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Донбасі затримали двох терористів "ЛНР" із "групи Бергмана".

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