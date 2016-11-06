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15 марта, 19:03 • 115173 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166534 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137926 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130382 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112773 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105455 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепр доставили шестерых раненых бойцов из зоны АТО

В Днепр доставили шестерых раненых бойцов из зоны АТО

Киев • УНН

 • 11202 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в больницы города Днепр доставили шестерых раненых военнослужащих из зоны проведения АТО. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в "Facebook", передает УНН-Центр.

"В Днепр доставлены шесть раненых Солнышек, также еще больные и травмированные. Одно Солнышко получило раненое головы, он доставлен команде Сергей Рыженко. Во время эвакуации защитник дышал самостоятельно", - написала Т.Губа.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил возглавить офис Уполномоченного по оказанию помощи в реабилитации украинских военных, которые получили ранения в зоне проведения АТО, Вадиму Свириденко .

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