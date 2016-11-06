В Днепр доставили шестерых раненых бойцов из зоны АТО

ДНЕПР-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в больницы города Днепр доставили шестерых раненых военнослужащих из зоны проведения АТО. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в "Facebook", передает УНН-Центр.