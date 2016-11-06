В Днепр доставили шестерых раненых бойцов из зоны АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в больницы города Днепр доставили шестерых раненых военнослужащих из зоны проведения АТО. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в "Facebook", передает УНН-Центр.
"В Днепр доставлены шесть раненых Солнышек, также еще больные и травмированные. Одно Солнышко получило раненое головы, он доставлен команде Сергей Рыженко. Во время эвакуации защитник дышал самостоятельно", - написала Т.Губа.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил возглавить офис Уполномоченного по оказанию помощи в реабилитации украинских военных, которые получили ранения в зоне проведения АТО, Вадиму Свириденко .