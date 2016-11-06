У Дніпро доставили шістьох поранених бійців із зони АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні до лікарень міста Дніпро доправили шістьох поранених військовослужбовців із зони проведення АТО. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у “Facebook”, передає УНН-Центр.
“В Дніпро доставлено шість поранених Сонечок, також ще хворі і травмовані. Одне Сонечко отримало пораненя голови, доставлений команді Сергій Риженка. Під час евакуації захисник дихав самостійно”, — написала Т.Губа.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко запропонував очолити офіс Уповноваженого з надання допомоги в реабілітації українським військовими, що отримали поранення в зоні проведення АТО Вадиму Свириденку.