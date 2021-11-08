В Черновцах белка с бешенством покусала двух людей. Несколько улиц на карантине

Цитата

"У белки, которая накануне покусала двух людей, обнаружили бешенство. Из-за этого случая на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко", — говорится в сообщении.

Детали

В связи с карантином обследуют животных из прилегающих улиц и сделают им прививки, чтобы ликвидировать очаг бешенства.

Кроме этого, проведут вынужденную дезинфекцию в районе отлова и передержки белки (конный двор).

Белка, искусавшая людей, умерла. Пострадавшим проводят курс иммунизации от бешенства, добавили в горсовете.

Напомним

В прошлом году в Николаевской области умер 31-летний пациент, который был госпитализирован с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма".