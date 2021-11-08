В Черновцах белка с бешенством покусала двух людей. Несколько улиц на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В черновицком парке имени Шевченко белка покусала двух человек, у животного обнаружили бешенство. На нескольких улицах Черновцов объявили карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованную сегодня информацию Черновицкого городского совета.
Цитата
"У белки, которая накануне покусала двух людей, обнаружили бешенство. Из-за этого случая на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко", — говорится в сообщении.
Детали
В связи с карантином обследуют животных из прилегающих улиц и сделают им прививки, чтобы ликвидировать очаг бешенства.
Кроме этого, проведут вынужденную дезинфекцию в районе отлова и передержки белки (конный двор).
Белка, искусавшая людей, умерла. Пострадавшим проводят курс иммунизации от бешенства, добавили в горсовете.
Напомним
В прошлом году в Николаевской области умер 31-летний пациент, который был госпитализирован с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма".