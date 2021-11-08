У Чернівцях білка зі сказом покусала двох людей. Кілька вулиць на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У чернівецькому парку імені Шевченка білка покусала двох людей, у тварини виявили сказ. На кількох вулицях Чернівців оголосили карантин. Про це повідомляє УНН із посиланням на оприлюднену сьогодні інформацію Чернівецької міської ради.
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"У білки, яка напередодні покусала двох людей, виявили сказ. Через цей випадок на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладають карантинні обмеження. Також зоною ризику є вулиця Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка", — ідеться у повідмоленні.
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У зв'язку із карантином обстежать тварин із прилеглих вулиць та зроблять їм щеплення, щоб ліквідувати осередок сказу.
Окрім цього, проведуть вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримування білки (кінний двір).
Білка, яка покусала людей, померла. Постраждалим проводять курс імунізації проти сказу, додали у міськраді.
Нагадаємо
Минулого року на Миколаївщині помер 31-річний паціент, якого було госпіталізовано з діагнозом "Сказ. Маніфестна форма".