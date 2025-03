В американском штате Колорадо произошла стрельба возле универмага, есть пострадавшие

“Стрельба только что состоялась у Walmart, несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району”, — говорится в сообщении полиции.

Shooting just occurred at Walmart, 9900 Grant St, multiple parties down. Please stay away from the area. pic.twitter.com/MdffbTPLKl

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017

Потом полиция уточнила, что стрельба больше не ведется.

#ThorntonWalmartShooting At this time this is NOT an active shooter. Active crime sceneWe will update as info becomes available. pic.twitter.com/EZgSOtb6yy

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017

Сейчас правоохранители изучают место преступления.

Как сообщал УНН, неизвестный устроил стрельбу в столице Дании, есть жертвы.